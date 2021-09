Miente Sara Valle; No renunciaron sus funcionarios

Guaymas, Sonora.- Pese a que Sara Valle había anunciado que sus funcionarios allegados renunciarían antes de que se acabara su administración, ninguno renunció, lo que atrasa el trabajo de la alcaldesa Karla Córdova.

“Vamos a ir dando los nombramientos de forma paulatina, no porque no tengamos quien ocupe los cargos, si tenemos perfiles, pero los titulares no fueron liquidados como se dijo y tampoco me entregaron las renuncias que pedí”, informó la alcaldesa.

Cabe señalar que Sara Valle había anunciado la renuncia de sus funcionarios, esto para evitar liquidaciones y gastos del Ayuntamiento, sin embargo como no fue así la actual administración gastará millones de pesos en pagar a los funcionarios de la ex alcaldesa, para así evitar posibles demandas laborales.

En lugar de pedir la renuncia o liquidar a sus empleados, la ex Presidenta Municipal les pagó la parte proporcional de aguinaldo, lo cual causó molestia, ya que su gente allegada fue la más beneficiada con dicha medida.