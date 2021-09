Gerais, Brasil.- Un hombre fue captado mientras apuñala a su esposa al verla con su amante y ambos la dejan morir. El agresor atacó a la mujer por la espalda por una presunta infidelidad.

En la grabación de las cámaras de seguridad se aprecia que la joven Priscila de Sousa Goncalves es apuñalada por su esposo cuando es descubierta acompañada por el presunto amante.

Ella queda herida gravemente, sube a la camioneta del amante para que la lleve a un hospital, pero sorpresivamente él la saca del auto.

Aparentemente el supuesto amante se dio cuenta que no soportó el ataque, la coloca sobre la banqueta y arroja sus pertenencias al sitio para irse.

Medios brasileños reportan que el marido huyó del lugar luego de haberla seguido ante sospechas de infidelidad, pero más tarde fue arrestado bajo cargos de feminicidio.

O marido pega a esposa, com o amante e dar uma facada nas costas da esposa e fuge. Ela não resistiu e morreu dentro do carro do amante… o amante vendo que ela morreu a abandou na calçada. pic.twitter.com/0Lb7Ivy0vK

