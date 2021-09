Localizan un ejecutado más en Cajeme, suman ya 48 homicidios dolosos en septiembre

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este sábado se puso al descubierto el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, el cual fue torturado para finalmente ser ultimado al parecer a golpes, situación que confirma a Cajeme con el nada honroso cuarto lugar a nivel mundial de las ciudades más violentas en el orbe.

El hallazgo ocurrió a las 5:15 horas de este sábado, en un camino de terracería de la calle Paseo de la Amistad; en el lugar, fue encontrado el cuerpo de un hombre que a simple vista presentaba fuertes golpes y varias manchas de sangre, lesiones que seguramente acabaron con su existencia.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana se trasladaron al lugar en previsión de si se podía hacer algo por el infortunado hombre, cosa que no ocurrió ya que al revisarlo, constataron que desafortunadamente ya no contaba con signos vitales; el hoy occiso vestía pantalón de mezclilla, camiseta blanca de manga larga y no contaba con calzado.

Fueron agentes de la Policía Municipal quienes actuaron como primeros respondientes, los encargados de proteger el área de miradas curiosas, para posteriormente dar paso a los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, los cuales iniciaron con las investigaciones pertinentes del caso.

Finalmente, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, llegaron con la encomienda de procesar la escena del hallazgo, además de recabar los indicios presentes en el sitio, para posteriormente ordenar el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, lugar donde habrán de determinar su identidad, así como practicarle la necropsia de ley, en aras de saber a causa de que falleció.