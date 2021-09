Sacerdote insultar a mujer con sobrepeso en plena misa

Michoacán.- Un sacerdote de Michoacán, se ha vuelto blanco de criticas en redes sociales después de que se viralizara un video en el que presuntamente se le escucha lanzar diversos insultos contra una mujer con ‘sobrepeso’.

En el video que fue grabado durante una misa, se escucha al religioso hablar sobre una mujer con supuestos problemas de diabetes, artritis y cardiacos, a lo que éste comienza a decir que ‘cómo piensa recuperarse, si se la pasa tragando’.

«Una pin… vieja gorda con cuerpo de dado, porque lo que media de ancho, lo media de alto», dice el sacerdote antes de comenzar a repetir las palabras de la mujer.

«‘Padre, tengo artritis, diabetes y estoy cardiaca’. Hija, pues ponte a rebajar, estás muy gorda, no tragues arroz, pan, tortillas ni cocas. ‘Ay no padre, a mí me envenenan con el pan y las cocas’, pues sigue engordando hija de la fre… Hasta que revientes cabr…».

Las palabras del sacerdote no tardaron en difundirse entre internautas debido a lo ‘polémicas’ que resultan, recibiendo opiniones de todo tipo y surgiendo además la identidad del religioso, quien es bastante popular en la comunidad de Chucándiro, en Michoacán, donde es conocido como ‘padre pistolas’.