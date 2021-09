Muere hombre por bebé un litro y medio de refresco en menos de 10 minutos

China.- «Evita el exceso» es la frase que usan marcas de refrescos que la población

Un hombre bebió un litro y medio de refresco en menos de 10 minutos y a las horas comenzó con un dolor intenso en el abdomen murió luego de beber un litro y medio de refresco en menos de 10 minutos, esto debido presuntamente al frío del líquido que le causó una isquemia hepática.

Médicos que lo examinaron observaron una gran acumulación de gas en su organismo, posiblemente derivada del refresco, lo que provocó que su frecuencia cardíaca se elevará, indicó The New York Post.

Los médicos le realizaron una tomografía que reveló problemas en la pared intestinal y en la vena que dota de sangre al hígado, esto causó un shock por falta de oxígeno al órgano.

Pese a que liberaron el gas del organismo del joven, su organismo no resistió y murió. Esto fue documentado por la revista especializada «Clinics and Reasearch in Hepatology and Gastroenterology».

Sin embargo, expertos médicos manifestaron que era muy improbable que el joven muriera a causa de «sobredosis de refresco». Según el profesor Nathan Davies, bioquímico del University College de Londres, las posibilidades de morir por beber un litro y medio de refresco «son muy, muy improbables, quiero decir, asombrosamente improbables».

El profesor consideró que el fallecimiento del joven podría haber sucedido por una infección bacteriana, la cual pudo haber creado una bolsa de gas en la pared intestinal, la cual se movilizó a diferentes partes del organismo, como la vena porta.