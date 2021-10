Faltando cuatro meses para su jubilación, mujer con cáncer es dada de baja en el ISSSTESON

Hermosillo, Sonora.- Rosana confió en la ayuda que le estaban ofreciendo dos compañeros médicos del ISSSTESON para jubilarse, objetivo que no se logró ya que la dieron de baja de su trabajo en la institución, aún a sabiendas de que padece cáncer y que requiere las quimioterapias y el medicamento para salvar su vida.

A falta de solo cuatro mesas para alcanzar su jubilación como empleada del ISSSTESON en Hermosillo, la enfermedad que la aqueja no le permitió seguir con el ritmo requerido en sus labores, motivo por el cual el jefe del Departamento de Medicina del Trabajo y un médico laboral le prometieron que le ayudarían a cumplir con esos cuatro meses, en cambio, fue dada de baja sin previo aviso.

Rosana Salazar Atondo que se desempeñaba como Subdirectora de Medidas Cautelares en la institución, y contrajo cáncer de mama meses atrás, denuncia haber sido dada de baja sin previo aviso, aún a sabiendas por parte de los dos galenos que se habían comprometido a ayudarla a que alcanzara su jubilación.

Rosana expresó sobre su situación: «Yo había estado en comunicación con ellos y se supone que me estaban guiando para iniciar los trámites de jubilación, y en ningún momento me dijeron que me iban a dar de baja, y nunca me notificaron que me habían dado de baja, hasta la fecha no me he podido comunicar con ellos».

Ella pide el apoyo de las autoridades ya que no ha faltado al trabajo por voluntad propia, dice poder desempeñarse en algunos trabajos menores debido a su enfermedad, esto con el objetivo de lograr los cuatro meses que le faltan para la jubilación.

Ya ha tocado muchas puertas esperando apoyo para su situación laboral y médica, expresó que está enterada Maria Dolores del Río, ya dio aviso a la oficina de Alfonso Durazo, aunque la atendieron unas jovencitas que no le dieron ninguna respuesta satisfactoria; su situación se está convirtiendo en algo más crítico cada día, por lo que espera respuesta en el corto plazo.