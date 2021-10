Juntos recuperaremos la paz y tranquilidad en Sonora: gobernador Alfonso Durazo

Firman alcaldesas y alcaldes “Acuerdo por la Paz” y avalan la instalación del Mando Policial Coordinado.

Hermosillo, Sonora- Con la firma de “Acuerdo por la Paz” y la instalación del Mando Policial Coordinado inicia un nuevo período en Sonora, donde la coordinación, la unión y el trabajo en equipo serán el principal activo de los gobiernos estatal y municipales para responder a la demanda de paz y tranquilidad de la sociedad sonorense, aseguró el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño.

En el marco la XX Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el mandatario estatal, junto a las alcaldesas, alcaldes y comisarios de seguridad pública, tomó protesta a sus integrantes, e hizo extensiva la convocatoria para trabajar con compromiso por el bienestar de las familias sonorenses.

“Es hora de un cambio de rumbo en materia de seguridad pública. Este tema debe de convertirse en una política de Estado que supere identidades políticas e ideológicas, porque solo a través de la suma de fuerzas y esfuerzos, solo mediante acuerdos que involucren a todas las instituciones públicas en la materia y a la población civil lograremos resultados”, expresó.

Desde el gobierno estatal, expuso, se tenderán puentes de colaboración con la federación y municipios, con toda la experiencia y voluntad política para dar resultados eficientes de manera progresiva.

“El gobierno del estado no se lavará las manos en la tarea de pacificar a Sonora, ni ‘tirará la bolita’ ni a la federación, ni a los municipios; tampoco improvisaremos ni repartiremos culpas ante una eventual ausencia de resultados. En temas de seguridad no hay atajos, no es sencillo, pero estamos ciertos que tiene solución. Juntos vamos a construir el camino para lograrla”, aseguró.

Durazo Montaño recordó que desde su primer día como gobernador iniciaron los trabajos de la Mesa de Seguridad Estatal, y a un mes de su funcionamiento se están construyendo de manera coordinada y comprometida los resultados que permitirán presentar ante las y los sonorenses resultados positivos.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Pública, María Dolores del Río Sánchez, presentó durante la sesión del Consejo una panorámica de la situación de seguridad en el período de diciembre de 2018 a agosto 2021, en el cual Sonora a nivel nacional ocupa el séptimo lugar en homicidios dolosos y narcomenudeo, el segundo en feminicidios y el dieciseisavo en violencia familiar, según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

Indicó que para combatir estos lícitos se estrechará la relación con los ayuntamientos para trabajar en la prevención del delito, operaciones tácticas coordinadas, intercambio de información, profesionalización de las policías y combate a la corrupción de los elementos de las corporaciones.

Expuso que el Mando Policial Coordinado es la base del “Acuerdo por la Paz” que estará estableciendo el Gobierno de Sonora, con el compromiso de combate a la corrupción de todas las instituciones municipales y estatales de seguridad. Es decir, para contar con las evaluaciones de control de confianza, con una profesionalización con sentido social en sus estados de fuerza, transparencia y rendición de cuentas, hacia la sociedad y dentro de las instituciones, con indicadores de resultados.

Fungieron como testigos del Acuerdo por la Paz Raúl Pérez Vásquez, comandante de la Cuarta Región Naval de Guaymas; Jorge Ambia Minero, comandante de la cuarta Zona Militar; Francisco Javier Hernández Vélez, comandante de la 45 Zona Militar de Nogales; Jesús Julio Félix Nicols, representante del Centro Nacional de Inteligencia; Benedicto Santamaría González, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Sonora; Claudia Indira Contreras Córdova, Fiscal General de Justicia del Estado; así como diversos representantes de los poderes Legislativo, Judicial, y funcionarios tanto estatales como federales.