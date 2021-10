Migrante mexicano es deportado tras ser reportado por un familiar porque no le envió el dinero para comprarse un Iphone 13

Los Ángeles, California.- Nunca pensó que no mandar dólares para que un familiar se comprara un iPhone 13 le costaría a un mexicano su estancia en Estados Unidos.

El hombre originario de Sinaloa y quién ya tenía varios años de manera ilegal en el vecino país del norte fue detenido la mañana de este domingo por la policía de inmigración en Los Ángeles, California.

El jefe del ICE en Los Ángeles, David Marín informó que durante la semana se estuvieron recibiendo varias llamadas informando el nombre y domicilio de esta persona quien según la denuncia estaba de forma ilegal en el país y además era un tipo muy peligroso.

“Fueron varias llamadas donde insistían con lo mismo, investigamos y localizamos a la persona quien efectivamente estaba de forma ilegal, pero sobre que era muy peligroso no encontramos acción o antecedente que lo demostrara. Al entrevistar al hombre declaró que un familiar suyo lo había amenazado con denunciarlo a la «migra» si no le mandaba dólares para comprarse un iPhone 13 pero que no creyó que se animara a denunciarlo”, dice Marín.