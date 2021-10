Madre intenta quitarle los piojos con gasolina a su hija de 4 años y le prende fuego

harity Sutter tenía apenas cuatro años cuando un incidente y una infestación de piojos le cambiaron la vida debido a que en ese entonces su madre decidió echarle gasolina extraída de una podadora como remedio para eliminar a estos parásitos de su cabeza.

La joven de ahora 21 años contó al diario The Sun que ella y su hermana fueron cubiertas con la sustancia por su madre y después prendió un cigarrillo, lo que ocasionó que una de las cenizas cayera en el cabello de la pequeña y prendiera en llamas a Charity.

Asimismo, la mujer que vive en Flint, Michigan, admitió que todavía no puede perdonar a su madre y señaló que ella tenía problemas de alcohol y no asumió ninguna responsabilidad.

Recuerdo a mi madre gritando pero, extrañamente, no recuerdo el olor ya que casi todo mi cuerpo se incendió. Creo que fue tan traumático que lo he guardado en mi memoria en algún lugar».

¿De dónde surgió la idea de la gasolina contra los piojos?

Acerca de la idea sobre utilizar la gasolina para eliminar a los piojos, Sutter mencionó que fue su abuela quien tuvo la idea, pues dijo que solían utilizar el queroseno, un líquido inflamable, para tratar los piojos y que era muy efectivo.

A causa del incidente, Charity sufrió quemaduras de tercer grado en el 60% de su cuerpo y fueron necesarios años de operaciones y rehabilitaciones.

Actualmente, según The Sun, la joven se prepara para ser enfermera y ayudar con su profesión a otras personas que han sufrido quemaduras en su cuerpo.

No se debe usar gasolina para eliminar a los piojos

Un especialista del Instituto Nacional de Salud d Perú recomendó no cortar el cabello en caso de contagio de piojos, además de no utilizar sustancias como:

Alcohol

Kerosene o queroseno

Pétroleo

Aceite

«Estos productos pueden resecar la piel, dañarla o inflamarla, especialmente si el niño se ha producido lesiones por el frecuente rascado”, precisó el especialista.

Agregó que en el mercado existen diversos productos, como champú, lociones o geles que pueden ayudar a matar al piojo adulto y sus huevos y en caso de utilizar loción en todo el cuero cabelludo es importante tenerlo por 10 a 20 minutos o el tiempo que recomiende su médico.