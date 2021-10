Vecina no pierde la esperanza de encontrar a hijo y yerno que desaparecieron en Guaymas

Guaymas, Sonora. La señora Inés Bajeca guarda la esperanza de encontrar con sida a su hijo Gustavo y a su yerno “Gollito”, quienes salieron vía la pesca el uno de mayo de este año y ya no regresaron; iban con su esposo, quien días más tarde fue encontrado sin vida.

Ella escribe en redes sociales la situación que vive actualmente y hace un llamado a los hombres de mar para que la ayuden en la localización de sus seres queridos.

Aquí su solicitud:

“Hola, buenos días, a todos los de la flota sardinera y camaronera y a las pangas que andan trabajando les pido de la manera más atenta que si llegaran a encontrar algo de mis hijos me lo hagan llegar, ya que yo tengo perdidos a mi hijo Gustavo y ‘Gollito’ que es mi yerno, pues como ya saben ellos se perdieron el día 1 de mayo y lamentablemente mi esposo fue encontrado sin vida”.

“Hago esto porque vivo con la esperanza de encontrarlos, ya sea con vida o como Dios lo disponga, pero soy una madre desesperada y pues la mamá de ‘Gollito’ está en mi situación y toda la familia que quiere encontrarlos”.

“Yo escribo esto porque nos ha estado llegando una y otra información, ya no sabemos si es verdad eso, la verdad lastima mucho y solo quiero que si de verdad encuentren algo de ellos, ya sea ropa, agárrelo por favor, eso nos llevara alguna pista de ellos y si los llegan a encontrar de parte (a las autoridades), porque ayudarías mucho, tanto a ellos como a la familia”.

“Ellos solo quieren descansar, ya sea como Dios lo disponga, se los pido de todo corazón, somos humanos, uno no sabe cómo iremos a morir algún día, también ustedes pueden ocupar ayuda, no los dejen — por favor — en el olvido, ellos ocupan de nuestra ayuda, ya que ellos cargaban de ropa, un pants azul marino con rayas rojas por un lado y el otro un pantalón de mezclilla azul marino, camisa blanca o negra, y un color plomo, por favor se los pido, lo que encuentren háganmelo saber, no es mucho los que le pido, hoy por ellos, Dios los bendiga”, finaliza.