Estados Unidos.- Gilbert mató a su novia de 18 años luego de que ella lo dejara y bloquearlo en redes sociales, los hechos ocurrieron en Filadelfia, Estados Unidos.

Morgan McCaffery estaba lidiando en privado con una relación que tenía complicaciones inquietantes.

En el mes de junio de 2020 y Morgan de 18 años, había estado saliendo con su novio Gilbert Newton III durante un año.

Aunque habían roto varias veces, muchos de los amigos y familiares de Morgan no sabían que se trataba de una relación turbulenta. Newton, de 19 años, podía ser agresivo cuando no se salía con la suya.

Morgan acababa de graduarse de Nazareth Academy High School, una escuela católica privada en Filadelfia.

Después del verano, la joven iba a asistir a Manor College para estudiar odontología. Newton también tenía planes de ir a la universidad.

Quizás el cambio también inspiró a Morgan a comenzar de nuevo en otras áreas de su vida. Ella terminó su relación con Newton, pero él no estaba tan interesado en seguir adelante.

Newton le envió mensajes pidiéndole que lo aceptara. Cuando no obtenía las respuestas que quería, enviaba insultos y amenazas.

Morgan le confió a un amigo que Newton había sido abusivo durante su relación, pero no dijo qué tanto se estaba saliendo de control.

Morgan también había comenzado a ver a alguien nuevo, y Newton no estaba contento por eso. Morgan lo bloqueó en sus redes sociales y en su teléfono.

También escribió en Instagram : «No puedes cambiar a las personas, no importa cuánto creas que necesitan cambiar». ¿Morgan estaba hablando de Newton?

Sería una de sus últimas publicaciones.

En la mañana del 27 de julio de 2020, la policía respondió a una llamada de emergencia alrededor de las 8:15 am.

Llegaron a la estación de tren de Meadowbrook en los suburbios de Filadelfia.

Encontraron la camioneta azul de Morgan con el motor en marcha en el estacionamiento de la estación.

Junto al coche estaba el cuerpo cubierto de sangre de Morgan. Estaba de espaldas con más de 30 puñaladas y cortes en el cuello y el estómago, y raspaduras en los brazos. Dos cuchillos ensangrentados fueron encontrados en el suelo.

Trágicamente, Morgan no pudo salvarse. El área se convirtió en una escena de crimen y se inició una investigación policial. Un testigo dijo que vieron un Jeep blanco alejándose de la escena a gran velocidad.

En dos horas, hubo otra pista. La policía fue llamada por una mujer que dijo que su hijo estaba cubierto de sangre y que él afirmaba que había lastimado a una mujer joven.

Cuando los oficiales llegaron a la casa en el noroeste de Filadelfia, vieron una Jeep blanca estacionada afuera y había sangre en el vehículo.

Dentro de la casa, encontraron a Newton sentado en un sofá con la ropa manchada de sangre.

También tenía heridas en las manos, incluido un corte. Newton admitió que había apuñalado a Morgan y fue arrestado.

Los investigadores determinaron que Newton le había pedido a Morgan que se reuniera con él en el estacionamiento apartado a las 7:30 am, una que supuestamente quería hablar sobre su ruptura. Sin embargo había traído dos cuchillos de cocina de su casa y los había escondido en el bolsillo de su sudadera.

Newton fue acusada del asesinato de Morgan y su familia quedó devastada por su muerte.

Cientos de dolientes resultaron soltar globos en su memoria. Se había apagado una luz brillante y todos tenían preguntas.

En el juicio de septiembre de este año, Newton subió al estrado para explicar su versión de los hechos.

Admitió que había concertado una cita con Morgan para «ver si todavía se preocupaba» por él. Había visto una foto de ella con otro hombre en las redes sociales y quería saber si estaban saliendo.

Newton dijo que había tomado los cuchillos para suicidarse y para ver si ella lo detendría y demostraría que todavía le importaba. Pero Newton testificó que se habían metido en una discusión después de que él la llamó por un nombre despectivo.

Morgan supuestamente lo abofeteó y escupió, y él se enojó.

«Tenía tantas cosas corriendo por mi mente», dijo. «Se suponía que debía apuñalarme, pero tan pronto como ella me abofeteó y me escupió», dijo Newton y en ese momento pensó: «Ella no debe preocuparse por mí».

Newton dijo que fue entonces cuando sacó los cuchillos y al instante comenzó a apuñalarla.

La fiscalía cuestionó su testimonio. Dijeron que Newton se había armado con los dos cuchillos que había agarrado de la cocina para hacerle daño a Morgan. E incluso le había contado sus planes.

También hubo algunas revelaciones impactantes sobre los mensajes de texto que Newton había enviado a Morgan y su madre en el mes previo al ataque. «Le cortaré la cabeza», decía uno. «Realmente la voy a matar».

En otro, escribió: «La apuñalaré 57 veces». Newton incluso advirtió a Morgan que mantuviera «la cabeza giratoria» porque iba a venir por ella. La fiscalía dijo que mostraba que tenía planes de matar a Morgan ese día.