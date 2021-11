DIF aprovecha el Día de Muertos para cobrar el estacionamiento en el Panteón Municipal

Empalme, Sonora.- Como cada año, personal del DIF municipal se instaló en el acceso principal al panteón municipal para realizar el cobro por derecho de estacionamiento a todo automovilista que ingresa al área, pero sin que haya estacionamiento en el lugar, lo que de manera obvia causó malestar entre los visitantes.

El cobro fue de 10 pesos por automóvil, pero el automovilista tenía que buscar la manera de estacionarse donde fuera, ya sea en las faldas del cerro, en las calles aledañas al panteón, o donde pudiera, porque estacionamiento como tal no lo hay.

Solo se dispuso de una pequeña superficie en donde no había capacidad para más de 50 vehículos, cuando ingresaron al área más de mil unidades que no había en donde estacionarlas, pero sin embargo el cobro por “estacionamiento” no se perdonó a nadie.

Las personas que se encontraban en la entrada haciendo el cobro, solo se limitaban a recomendar a los automovilistas que se estacionaran en donde pudieran, porque el área que se acondicionó como estacionamiento ya estaba completamente lleno y no cabía un carro más.

Además, las calles aledañas al área de cementerio fueron cerradas a la circulación, por lo que tampoco podían salir los autos de la zona para tratar de estacionarse.