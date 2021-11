Guaymas, Sonora.- Por no contar con los permisos correspondientes, este día fueron retiradas las carpas instaladas en playa San Francisco, informó la alcaldesa Karla Córdova González.

Señaló que se dio instrucciones al Comisario de Seguridad Pública Andrés Humberto Cano Ahuir para retirar las carpas pues no cuentan con permiso para estar instaladas en ese espacio, ni mucho menos cobrar.

El permiso de instalación fue otorgado en la anterior administración y se investigará quién o quiénes lo otorgaron.

“No tenemos nada en contra de esa persona, no la conozco, no se su nombre, lo único que no podemos, es seguir teniendo vendedores ambulantes sin permisos que no puede generar el Ayuntamiento”, comentó.

Córdova González explicó que en campaña recalcó que trabajaría para regresar las playas a los ciudadanos porque son públicas y no privadas y por eso también se está trabajando.

“Vamos a liberar las playas para que el pueblo de Guaymas disfrute de ellas en cualquier temporada, que tengan la libertad de las familias y visitantes de colocar una sombra donde mejor les parezca y sin ser molestados”.

Lo extraño de este caso es que las carpas o palapas que se rentan en el sector Miramar, siguen en funcionamiento sin tener los permisos necesarios.