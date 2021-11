Mujer se casa consigo misma y se divorcia 90 días después

Hace unas semanas, Cris Galera (una famosa modelo de lencería e influencer brasileña) conmocionó al mundo con la noticia de que decidió casarse consigo misma. Así como lo leen, a los 33 años la mujer quiso dar el siguiente paso y caminar al altar sola y con la finalidad de celebrar el amor propio.

Para ella no había otra opción, había dejado de creer que existían hombres fieles en el mundo.

Cuando compartió en sus redes sociales una fotografía donde aparecía a pies de una iglesia en Sao Paulo, con un sensacional vestido blanco y un ramo de rosas en mano, el suceso capturado por la cámara se volvió tendencia rápidamente e hizo a millones de seguidores cuestionar su decisión.

“Estoy celebrando mi amor propio y con esto quiero inspirar a otras mujeres a exaltar su autoestima”, escribió Cris Galera hace unas semanas en su cuenta de Instagram.

La pregunta que más se repetía era ¿por qué lo hiciste?, ante el inminente debate, el término «sologamia» surgió en los comentarios, tendencia en donde las personas solteras deciden casarse con ellas mismas, su forma de celebración incluso es con el protocolo normal de una boda, primero el anillo de compromiso, luego el vestido, la ceremonia y la fiesta con los invitados.

Para muchos, estamos ante un nuevo fenómeno social y trendy, sin embargo, otros piensan que estamos lejos de que esto sea una moda efímera. Cada vez hay más mujeres que deciden seguir los pasos de la influencer brasileña.

En una entrevista al New York Post, Galera comentó sus razones: “Todos se me quedaban viendo porque no tenía prometido. No había esposo. Los hombres tienen dificultades para ser fieles o quedarse con una sola mujer. Quieren varias mujeres al mismo tiempo. Por eso lo decidí. Me gusta ser una prioridad y yo soy mi prioridad. Nunca me divorciaré de mí misma, pero, si aparece un nuevo amor, tal vez querré vivir la experiencia. Si eso pasa, les aseguro que pondré a la persona en segundo lugar. Siempre seré yo primero».

La modelo añadió que se fue de luna de miel por varios países de Europa, disfrutando su soledad y el tiempo que tuvo para conocerse. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, de acuerdo a un reporte del Daily Star confirmó que Cris había decidido separarse de sí misma luego de 90 días de casada, ¿la razón? alguien había tocado la puerta de corazón.