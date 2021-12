Estrategia "abrazos, no balazo" ha permitido que no haya más inocentes muertos

Ciudad de México.- Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo hoy que la estrategia de la actual administración ha evitado que personas inocentes mueran.

“Hemos dejado atrás las incursiones reactivas. Este gobierno no afecta a la población civil. La política de ‘abrazos, no balazos’ es sinónimo del uso de la inteligencia. ‘Abrazos, no balazos’ nos ha permitido que no haya más decesos de personas inocentes”, señaló durante su comparecencia ante diputados de la Comisión de Seguridad.

La funcionaria expuso que no se usará la lucha contra el crimen contra el pueblo ni se caerá en el “imperdonable error de culpar a las víctimas de su propia muerte”.

“El país cuenta ahora con elementos estructurales que antes no tenía; hoy tenemos una guardia de paz que es la Guardia Nacional, la institución de seguridad pública más grande en la historia de México”, dijo.

Rosa Icela destacó que son las metanfetaminas y el fentanilo las sustancias con mayor impacto en la salud pública, y que la coordinación de instituciones de seguridad ha provocado el aseguramiento de miles de kilogramos de esas sustancias.

El 22 de noviembre, el Gobierno de México informó que el país acumula 28 mil 101 homicidios dolosos en lo que va de 2021, una reducción interanual del 3.9 por ciento en comparación con los del mismo periodo del año anterior.

Sólo en octubre hubo dos mil 714 homicidios, una disminución de 8.25 por ciento frente a los dos mil 958 del mismo mes de 2020 y una reducción de 2.16 por ciento frente a septiembre pasado, cuando hubo dos mil 774 asesinatos.

Al igual que en otros períodos, sólo seis de las 32 entidades concentran el 50 por ciento de los homicidios dolosos: Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Chihuahua, informó en la rueda de prensa desde el Palacio Nacional la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

En tanto, la SSPC contabilizó 69 feminicidios en octubre, asesinatos tipificados por violencia machista o de género, una disminución interanual de 14.8 por ciento frente al mismo mes de 2020.

“Es el octubre con menos feminicidios en lo que va de este Gobierno (que inició en diciembre de 2018). Seguiremos reforzando las acciones”, expresó Rodríguez en la conferencia de prensa.

No obstante, el país suma en lo que va de año 842 feminicidios, lo que representa un alza del 4.86 por ciento frente a los 803 feminicidios del periodo enero-octubre de 2020.

El delito de violación ha crecido 28.2 por ciento en los primeros 10 meses del año, al registrarse 17 mil 784 de estos crímenes.

El mes más violento en lo que va del año fue mayo, con dos mil 998 asesinatos, mientras que marzo de 2020 fue el mes con más homicidios bajo la actual Administración, iniciada en diciembre de 2018, con tres mil 042.

México ha registrado los dos años más violentos de su historia en los primeros dos años de mandato de Andrés Manuel López Obrador, con 34 mil 690 víctimas de asesinato en 2019 y 34 mil 558 en 2020.

Pero la Secretaria Rodríguez presumió de que “en la incidencia delictiva del fuero federal, en los primeros 10 meses de 2021 se logró una reducción de 22.5 por ciento de los delitos del fuero federal respecto al mismo periodo de 2019″.

De enero a octubre de 2021, hay caídas interanuales de 13.6 por ciento en los crímenes de delincuencia organizada, de 6.8 por ciento en delitos relacionados con armas de fuego, de 0.5 por ciento en robo total y de 7.8 por ciento en delitos contra la salud, es decir, aquellos relacionados con las drogas.

Asimismo, hay una reducción de 23.3 por ciento en los secuestros reportados.

Mientras que la violencia familiar ha decrecido 10 por ciento desde el número histórico de más de 23 mil 900 denuncias de mayo pasado.

“Ya está hacia la baja el delito de violencia familiar. Necesitamos hacer más acciones de prevención y sanción para que este tipo de delito vaya a la baja”, reconoció la Secretaria Rodríguez.

El Secretario de Marina, José Rafael Ojefa, detalló el despliegue de más de 210 mil efectivos de las Fuerzas Armadas.

Para tareas migración, hay 28 mil 463 elementos, que “rescataron” a 39 mil 620 migrantes del 21 de octubre al 21 de noviembre, expuso Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional.