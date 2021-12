Muere padre de familia con la esperanza de volver a ver a su hijo desaparecido en Esperanza

Ciudad Obregón, Sonora.- Este día circulo un conmovedor mensaje de un hijo desaparecido para su padre que ha fallecido con la esperanza de volverlo a ver.

La hermana ante el fallecimiento del padre escribió el siguiente mensaje:

«Solo quiero decirte a ti que me llevaste, que mi padre se quedó con la esperanza de volverme a ver, qué se fue con un gran dolor en su corazón de no verme llegar a casa, que no había un día en que no reflejara tristeza en sus ojos».

«Mis hijas no solo me han perdido a mi, perdieron a mi padre, su único apoyo con el que contaban en mi ausencia, no me dieron la oportunidad de despedirme de él, de mi viejo, de mi ejemplo a seguir, de mi apoyo, el de mis hijas y mi madre, quien ha quedado devastada sin mi y sin él».

«Papá te llevaré siempre en mi corazón, se la fe tan grande en Dios que tenías padre, de que algún día iba a regresar, te llevaste el dolor de no encontrarme».

«TE AMO PAPÁ MI QUERIDO VIEJO»

Perdóname por no estar presente en tu funeral, mi corazón lo está 🕊🕊