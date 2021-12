Usuarios rechazan el aumento a las tarifas de servicios de Uber, Didi y sus homologas; gobierno podría regularlos

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Castillo, consideró como “un gran abuso” el aumento registrado en los últimos días en las tarifas de servicios como Uber y Didi.

Durante una entrevista, señaló que a la Profeco le corresponde revisar que se cumplan las tarifas fijadas por los gobiernos locales, quienes son los responsables de autorizarlas; por esta razón, hay estados donde no existen estos servicios.

Respecto del uso de tarifas dinámicas, mencionó que se basan en autorizaciones previas de gobiernos locales y son éstos quienes “deben de revisarlo, cambiarlo y ya no permitirlo”.

“A mí me parece un gran abuso y es un abuso que están permitiendo los gobiernos locales. Entonces, hay que voltear como consumidores y exigirle al gobierno local que regule con mayor precisión este tema, porque si ellos lo autorizan nosotros nos quedamos sin ningún instrumento para poder actuar”.

Destacó que se tiene una estrecha comunicación con las plataformas Uber y Didi, y que su respuesta ha sido “bastante favorable” ante las actuaciones de la Profeco, que ha emprendido acciones cuando ambas empresas no se apegan a lo establecido en los estados.

“Este es el mejor momento para revisarlo, porque pueden cambiar esas tarifas para el próximo año 2022, la forma en la que operan y ahora es cuando hay que exigirles a las autoridades locales que revisen el tema”, mencionó.

Señaló que si los usuarios consideran que existe un abuso, las personas pueden recurrir a la Profeco.

Este martes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró injusto el aumento de las tarifas en aplicaciones de movilidad, y exhortó a los taxistas capitalinos a utilizar la aplicación Mi Taxi.

La mandataria pidió a la Secretaría de Movilidad (Semovi) que revise la regulación de estos servicios. “Sobre las aplicaciones son esencialmente las de movilidad Uber, Didi, y todas esas aplicaciones y tiene que ver con un asunto de mercado de las propias aplicaciones, no tiene nada que ver con el Gobierno de la Ciudad. No nos parece correcto que eleven los precios, no es un asunto de que aumenta la demanda y entonces aumentan los precios, porque afecta directamente al bolsillo de la ciudadanía”, dijo.

Luego que durante los pasados días usuarios en Twitter se quejarán de la alza de precio de los viajes en Uber, la empresa respondió que el aumento se debe a la alta actividad por las fiestas decembrinas.

“Poco a poco, las ciudades están retomando actividad para que la gente pueda estar cerca de sus familias en esta época decembrina. Derivado de este entusiasmo por disfrutar de las fiestas, estamos experimentando un alza representativa en las solicitudes de viaje, superando la oferta de autos disponibles”, señaló la empresa en un comunicado.

Explicó que derivado de lo anterior, el multiplicador de la tarifa habitual se activa y provoca el incremento en los precios.