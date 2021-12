Hermosillo, Sonora.- La noche de este lunes, se registró un fatal accidente carretero en la carretera internacional tramo Guaymas-Hermosillo, justo a la altura del kilómetro 220, el cual dejó como saldo una persona sin vida y cuantiosos daños materiales, en hechos ocurridos poco antes de las 21:00 horas.

El accidente ocurrió cuando el conductor de un pick up de la marca Gord «Ranger», circulaba por la carretera internacional y por razones aún no establecidas, el conductor no se percató de la presencia de una pipa de gas que estaba estacionada en el carril de acotamiento y sus tripulantes a un costado, impactsngolo de frente para dejarlo sin vida en en el ismo lugar.

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) acudieron al llamado pero nada pudieron hacer pues el hombre ya había muerto.

Por su parte elementos de la Guardia Nacional resguardaron el área y realizaron la elaboración del Informe Policial Homologado.

Peritos de al Fiscalía General de Justicia del Estado se encargaron de la parte legal ordenaron el retiro del cuerpo a la Sala del Servicio Médico Forense.