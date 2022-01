Joven le dona un riñón a su suegra y novia se casa con otro después de un mes

Un tiktoker le dona un riñón a su suegra, pero su novia lo deja por otro y se casa un mes después dejándolo triste, sin esperanzas… y sin un órgano.

Uziel Martínez fue el usuario de TikToker que dona riñón a madre de su novia, pero pagándole de la peor manera ella lo deja sin explicación alguna por un nuevo amor.

La publicación de TikTok se ha viralizado de manera brutal. En el video el joven cuenta su dolorosa experiencia cuando su novia lo dejó, pese a que semanas antes le donó un riñón a su suegro.

Uziel, el usuario de TikToker agraviado escribió:

“Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes”.

Incluso, usuarios de la plataforma compararon su historia con otras desgracias como el del joven que abandonó su estancia en la Universidad Harvard para regresar con su novia, pero igual, como en el caso de Uziel, lo dejó.

Uziel narra en el video:

“Estoy bien, estoy bien emocionalmente, creo que ella también, no tengo nada en contra de ella, estamos en buenos términos, no somos amigos, pero tampoco nos odiamos».

El sujeto agregó en otro video:

#ViralTikTok 💔 | Algunos solo se quedan sin Harvard, este amigo sí perdió algo más importante. Él asegura que le donó un riñón a la mamá de su novia… pero ella se casó con otro 😰 pic.twitter.com/4lUJNzaHox — Periódico Síntesis (@SintesisMexico) January 7, 2022

«Yo solo lo hice por hacer un Tik Tok, no creí que se fuera a salir esto de control y sigo adelante, mi vida sigue normal, ahorita no tengo ningún problema, espero no tener problemas más adelante”.

A pesar de lo viral del video, ni la novia ni su madre han emitido alguna contestación o respuesta al video, sin embargo, las críticas a ellas en los comentarios del video original son muy fuertes y la mayor parte de usuarios condenan su acción.

El Tiktoker que dona un riñón a su suegra se encuentra resignado ante la buena acción y desea solo que a todos les vaya bien.