Incendio en el Bronx deja al menos 19 muertos y decenas de personas intoxicadas

NUEVA YORK.-Decenas de personas sufrieron heridas mortales en un gran incendio en un apartamento en el Bronx el domingo, en lo que el comisionado de bomberos de la ciudad de Nueva York dijo que fue uno de los peores incendios en la ciudad en la memoria reciente.

Según el FDNY (Departamento de Bomberos), aproximadamente 200 bomberos respondieron a la escena en los apartamentos Twin Park, un edificio de 19 pisos en East 181st Street. Las fotos publicadas en línea mostraron una escalera de rescate extendida hasta una ventana del octavo piso.

Treinta y dos personas fueron trasladadas a cinco hospitales, y la mayoría de las víctimas sufrieron una intensa inhalación de humo, dijo el comisionado del FDNY, Daniel Nigro.

Los bomberos “encontraron víctimas en todos los pisos y las sacaron en paro cardíaco y respiratorio”, dijo. “Eso no tiene precedentes en nuestra ciudad. Esperamos que haya numerosas muertes».

Approximately 200 FDNY members are operating on scene of a 5-alarm fire at 333 East 181 Street in the Bronx. There are currently 19 serious injuries to civilians. pic.twitter.com/R3pnXs8NlX

— FDNY (@FDNY) January 9, 2022