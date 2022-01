Mujer embarazada sueña perder a sus gemelos después de sufrir 16 abortos

Reino Unido.- Emma intentó por mucho ser mamá, pero todo fue complicado, tuvo 16 abortos espontáneos, cansada y sin esperanza pensó que había perdido nuevamente a sus bebés, eso le dijeron los médicos, a los días soñó con su abuelo fallecido quien le dijo que sus hijos seguían vivos, y así fue, ella tuvo gemelas.

En el año 2010 Emma tuvo a su primera hija, pensó que no tendría más pero esto cambió cuando conoció a su actual pareja, sin embargo el proceso para convertirse en madre fue muy difícil, durante dos años tuvo tres abortos, un mes después de perder unos bebes gemelos descubrió que estaba embarazada de nuevo.

Ella había perdido toda la esperanza, le aterraba volver a tener un aborto, cada vez que iba al baño se revisaba, tenía miedo de toser y de cualquier dolor.

A las seis semanas Emma comenzó a sangrar y temblar de manera incontrolable, por lo que fue al hospital, donde le dijeron que ocupaba una cirugía de manera urgente debido a un bloqueo en las trompas de Falopio y necesitaban extirparlas.

Un médico le dijo que tenía un embarazo ectópico, por lo que fue sometida a una cirugía, ella en ese momento perdió la poca esperanza que tenía, pero los médicos le quitaron el bloqueo de una de sus trompas para que continuara con su embarazo.

Lo que más le sorprendió es que no se trataba de un bebé, sino de cuatro, dos pares de gemelos, «Estaba atónita. Todavía no podía creerlo cuando me llevaron a ver a un especialista en embarazos múltiples».

A los días los sangrados volvieron nuevamente, sintió que algo se le caía, la llevaron al hospital y le dijeron que ya no tenía signos de embarazo, aceptando tristemente la noticia.

Un día Emma soñó con su abuelo fallecido quien le dijo que seguía embarazada, al despertar y su insistencia en el sueño fue y se realizó una ecografía, y confirmó lo que su abuelo le había dicho.

Anteriormente le habían dicho que los había perdido debido al «síndrome del gemelo desaparecido», este ocurre cuando uno de los gemelos muere en el útero y el embrión se reabsorbe en el cuerpo, hecho que le pasó en casa juego de gemelos idénticos, dejándola con dos gemelos no idénticos.

A las 37 semanas Emma fue inducida a parto, dando a luz a dos muy sanas y hermosas niñas, a las que llamó Aurora Azalea y Ophelia Lili, gemelas no idénticas.