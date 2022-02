Despiden a joven que fue "levantado" y encontrado asesinado en SLRC

San Luis Río Colorado, Sonora.- Amigos y familiares velan los restos mortales del joven Javier Cuevas Mayorga, quien fuera secuestrado el pasado martes a plena luz del día, en la calle 17 y avenida Sonora.

La víctima fue privada de su libertad por paret de un comando armado, y su cuerpo fue encontrado sin vida el día de ayer jueves en una zona desértica de esta frontera.

Mediante redes sociales un familiar le escribió en redes sociales el siguiente mensaje:

«De hermana a hermano 😭🙏

Amigos y familia, estamos de luto el día de hoy, pero el luto se lleva en el corazón no en la vestimenta. Quien tuvo el placer de conocer bien a mi hermanito no me dejara mentir, A todos nos arranco más de una carcajada, era un muchacho cariñoso y alegre, le gustaba escribir música y dibujar, sueños que le arrancaron de las manos.

Recordémoslo en nuestras mejores memorias, no con sus últimos momentos, PERO NO OLVIDEMOS EL CRIMEN Y LA GRAN FALTA DE JUSTICIA DE LA CUAL MI HERMANO FUE VICTIMA.

No le deseamos este mal a nadie de ninguna forma, y esperemos se haga justicia si no es para mi hermanito que se le haga a la siguiente víctima.

Celebremos su vida y partida juntos como a él le hubiera gustado ☮️🙏♥️ Están cordialmente invitados todos aquellos que lo estimaban y nos quieran acompañar a despedirlo.

Los servicios funerarios se llevarán a cabo en Funeraria Del Valle, Cjon Libertad y calle 17. Gracias de corazón a toda esa gente que nos contacto para apoyar en su búsqueda y a todos mandando sus condolencias 🖤☮️».

Descanse en paz 🕊