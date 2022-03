"Te encontré mi reina; te prometí que te iba a encontrar y lo cumplí; perdóname si no llegué a tiempo para rescatarte

Puerto Peñasco, Sonora, 25 de marzo de 2022.- «Te encontré mi reina; yo te prometí que te iba a encontrar y lo cumplí; perdóname si no llegué a tiempo para rescatarte con vida», es parte del emotivo mensaje que compartió el señor Rodolfo Rico Leyva, tras encontrar a Laura Elizabeth.

«Te encontré mi reina, «Mi bobotita» como le decía de cariño; yo te prometí que te iba a encontrar y lo cumplí mamá; no de la manera que hubiera querido con todo mi corazón, pero ya estás en las manos de Dios; perdóname si no llegue a tiempo para rescatarte con vida; perdóname por no haber estado allí para poder defenderte de esas personas que te hicieron daño», externo.

Asimismo, enunció «perdóname por los regaños que te daba, pero eran para tu bien; perdóname si no supe ser un buen padre, pero jamás te abandone ni me separé de ti; perdóname por todo mi reina; tú y Dios saben que cuando estabas con vida también hablábamos y te pedía perdón por no poder darte todo lo que realmente necesitabas».

Finalmente, agradeció a la comunidad las muestra de apoyo que han recibido «les agradezco de corazón a todos por las muestras de solidaridad y cariño hacia mi niña, gracias de verdad, gracias».