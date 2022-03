Madre de militar desaparecido: "Te encontré mi "soldadito de plomo"

Después de 10 meses de búsqueda la señora Monica Brena Arballo logró saber donde se encontraba su hijo y fue gracias a las madres guerreras buscadoras que encontraron más de 20 cuerpos en una vivienda de Urbi Villa de Ciudad Obregón.

El día de ayer en la tarde la fiscalía logró identificar tras ADN a 8 cuerpos entre ellos el del joven Jesús Felipe Villa Brena quien era soldado del ejército.

Esto fue lo que escribió su mamá.

“Contigo se fue parte de mi vida me dejas mi corazón 💔 roto 😩 sin ganas de seguir con tu partida mi alma esta perdida 😭💔no se como seguiré sin verte sin escucharte sin regañarte como dime como le voy hacer 😭😭😭😭😭Dios te tiene a su lado tu eres y serás el amor de mi vida el hombre que mas amo y amare hasta el último suspiro de mi existencia se que estás en un lugar mejor 🙏y se que pronto te volveré a ver 😭gracias por ser mi hijo y gracias por el regalo tan hermoso que me has dejado a tu chiquitín 😘gracias hijo por hacerme tan feliz 😁 te amare siempre no lo dudes descansa en paz mi gusano 🐛 mi soldadito de plomo 🙏”.

Lamentamos mucho el dolor de la mamá pero sabemos que ya no tendrá esa angustia de pensar donde se encontraba su hijo.

En paz descanse