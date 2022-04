Al menos seis personas murieron y nueve más resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este domingo en la ciudad de Sacramento, en el estado estadounidense de California, según informó la Policía.

“Los agentes han localizado al menos 15 víctimas de los disparos, incluidas seis que han fallecido”, explicó el Departamento de Policía de Sacramento a través de Twitter.

Previamente, la Policía informó de una “importante presencia policial” en la zona, que continúa siendo considerada un escenario “activo”.

El tiroteo se ha producido entre las calles 10ª y J, según relató un portavoz de la Policía, Zach Eaton, en declaraciones a la cadena CNN.

“En este momento se desconoce la situación. Eviten la zona porque hay una importante presencia policial y la escena continúa estando activa”, apuntó Eaton.

#BREAKING: New video from the shooting in downtown Sacramento, California appears to capture fully automatic gunfire. Up to 6 fatalities reported at this time. pic.twitter.com/oHUFea5vF6

— UA News (@UrgentAlertNews) April 3, 2022