Ecatepec, Estado de México. Faustino de la Cruz Pérez, diputado local de Morena por el Distrito 21 de Ecatepec, fie víctima de un asalto a mano armada cuando caminaba por las calles de este municipio y fue abordado por dos moto-asaltantes, que lo desojaron de sus pertenencias.

Faustino de la Cruz publicó en redes sociales: “Amig@s, Lamento informarles que acabo de ser víctima de la delincuencia, sufrí un asalto con violencia, me encuentro bien, lo que se llevaron fue material, me duele ver qué parte de la juventud en Ecatepec no encuentra el cauce para su desarrollo y crecimiento personal!!. No descansaremos hasta que nuestra realidad sea diferente. Hasta la Victoria Siempre!!”.

Se dijo que los tripulantes de la motocicleta iban armados, lo amenazaron y despojaron de su cartera y sus dos teléfonos celulares, así como de las llaves de su automóvil, las cuales tiraron más adelante en su escapatoria.