“¡Dios, llévame al cielo!”, fue la “plegaria” de Agustina, una niña de cinco años que sufrió acoso escolar, lo cual la ha afectado muchísimo. Sus padres aseguran que desde que toda esta situación comenzó, ha cambiado muchísimo, pues pasó de ser una pequeña alegre a ser muy solitaria y a veces se muestra muy enojada. Todo esto ocurrió en Mendoza, Argentina.

Juan Carlos Palma, de 45 años y papá de la infante, asegura que todos los días regresa a casa llorando, enojada, “nos pide no ir más a la escuela y dice que se quiere ir al cielo.

Los enteramos que este no es el primer caso de maltrato en la escuela, hay nenes que hasta son golpeados por sus compañeros”, comentó para medios locales.

El caso se salió de control, pues su mamá, Verónica, grabó una confesión de la menor para tratar de buscar ayuda y compartió el clip con familiares, una de ellas lo subió a redes y se volvió viral, pero en lugar de ayudar, el bullying sólo incrementó.

Las autoridades no ayudan a resolver el caso

El padre aseguró que contactó a la directora, quien sólo re victimizó a la menor, diciendo que por los videos quedará como “estúpida, como una tonta”, además de asegurar que se duerme durante las clases y que “come mucho”.

“No quiero ir más a la escuela. Me dicen gorda. Me tratan de gorda chancha, estoy cansada. Me tienen harta”, es parte de lo que se escucha en los videos que se volvieron virales. Los padres no saben qué hacer para hacer valer los derechos de la infante, pues las autoridades no colaboran.

Por ahora no ha acudido a clases, pues ir le causa mucho estrés. Los padres consideran que no queda más que denunciar con autoridades de mayor rango la situación, pues “han habido varios casos de niños golpeados dentro de la escuela, hay otras denuncias”, dijo el padre, según recogió el medio argentino Infobae.

De acuerdo con la UNESCO, los nuevos datos muestran que el acoso (bullying) afecta a jóvenes de todas partes, en todas las regiones y en países con diferentes niveles de ingreso. Las estadísticas se recolectaron mediante encuestas escolares que monitorearon la salud física y emocional de los jóvenes. La Encuesta Mundial de Salud a Escolares (Global School Health Survey, GSHS) se centra en alumnos de 13 a 17 años de edad de regiones de bajos ingresos.