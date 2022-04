Puerto Peñasco, Sonora.- Dos agentes de seguridad pública municipal de Puerto Peñasco se vistieron de héroes al apoyar a una mujer durante su labor de parto al interior de un vehículo particular, al no poder llegar la mujer embarazada a una clínica para su atención, hechos en los que por el oportuno auxilio de los agentes salieron airosos de la situación, siendo trasladados madres y bebés recién nacida en buen estado de salud a un hospital de la localidad su observación.

Un boletín de seguridad pública municipal señala que a las 15:33 horas del día martes, 26 de abril al encontrarse los agentes municipales Maximino Moreno y Alejandro León, en un recorrido de vigilancia por la calle Alejandro Sobarzo y Avenida 48, les hace señales con la mano una persona del sexo masculino a los oficiales, quien dijo llamarse ALAN O. S. de 30 Años de edad, el cual les pide ayuda para auxiliar a su esposa PERLA I. M. de 20 Años de edad, misma que se encontraba en trabajo de parto y que ocupaba una ambulancia para que las atendiera.

Ante tal situación los oficiales procedieron a dar conocimiento de lo que sucedía al C5 para solicitar a los paramédicos, así mismo procediendo a recostar en el asiento de la parte posterior del vehículo a la mujer, la cual refería dolor intenso en la parte baja del abdomen, exponiendo que su bebé ya estaba saliendo, por lo que se improvisó el recibimiento de la recién nacida con una toalla, para así acudir de inmediato al Hospital General en el vehículo particular escoltados por la unidad de la policía municipal.

Ya estando en el hospital la madre y la neonata fueron recibidas y atendidas por el doctor en turno, el cual informa que la menor se encontraba cianótica por estar la madre en posición no favorable, pero que ambas ya se encontraban en buen estado de salud, por lo que solo quedaron hospitalizadas para observación.

Tras el apoyo de los agentes durante el parto improvisado y hospitalización de la madre y bebé, el esposo de la mujer y padre de la recién nacida publicó lo siguiente en su perfil en redes sociales.

“Les voy a contar lo que hoy vivimos!

Gracias A Dios mi esposa y mi bebé están bien!, Y también gracias a un par de oficiales! Por actuar de la mejor forma que pudieron! El señor Maximino Moreno y su compañero Alejandro León, que realmente se rifaron como los meros machos! Ya que mi esposa no alcanzó a llegar al hospital, y que la famosa ambulancia tardó más de 40 min en llegar al lugar (llegué primero yo que estaba trabajando) había mirado en películas eso de que la mujer diera a luz en el carro, pero JAMAS creí que me fuera a pasar a mí. Tampoco jamás creí ni me pasó por la mente que yo iba a hacer que mi esposa diera a luz ( con las indicaciones que me daba el oficial mientras el conducía) es algo tan crudo! No sabía si llorar, desmayarme o que hacer pero todo salió bien Gracias a Dios, a todas las personas que estuvieron al pendiente, muchas gracias y disculpen si no puedo contestarles, les dejo una foto de mi nueva bebé! Y de uno de los oficiales, si alguien los conoce etiquetenmelos aquí porfavor! Muchas gracias a Todos!”