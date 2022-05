Este día nos hace falta el abrazos de nuestros hijos desaparecidos: Madres Buscadoras de Sonora

“𝗡𝗼𝘀 𝗵𝗮𝗰𝗲 𝗳𝗮𝗹𝘁𝗮 𝗲𝗹 𝗮𝗯𝗿𝗮𝘇𝗼 𝗱𝗲 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼𝘀 𝗵𝗶𝗷𝗼𝘀”: 𝗥𝗮𝘀𝘁𝗿𝗲𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗖𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱 𝗢𝗯𝗿𝗲𝗴ó𝗻

“Es un día donde nos hace falta el abrazo de nuestros hijos que desaparecieron, de nuestros hijos que mataron“, expresó Nora Lira Muñoz.

Nora, al igual que muchas de las integrantes del colectivo de búsqueda Rastreadoras de Ciudad Obregón, no tienen nada que festejar este 10 de mayo.

La líder de las Rastreadoras sufrió la desaparición y muerte de su hija Fernanda, por lo que su manera de ver la vida y el Día de las Madres cambió desde hace 3 años.

“No es igual, tengo que tener buena cara, tengo una madre a la que le tengo que dar un abrazo ese día, pero las dos sufrimos por esa persona desaparecida. Ya no hay día festivo para nosotros, ya no hay día de felicidad”, agregó Lira Muñoz.

𝗡𝗮𝗱𝗮 𝗱𝗲𝘁𝘂𝘃𝗼 𝗮 𝗡𝗼𝗿𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗿 𝗮 𝗙𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝗱𝗮

El amor de una madre por sus hijos no conoce límites y Nora lo demostró desde el momento en que Fernanda desapareció.

En 2018 perdieron el rastro de la joven, por lo que su madre inició con una inalcanzable lucha.

Y fue hasta octubre del 2020 cuando encontró los restos de Fernanda en una fosa clandestina. En ese lapso, junto a otras mujeres que también sufren por no saber dónde están sus hijos, fundaron el colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón.

“La mayoría buscamos a nuestros hijos y la mayoría coincidimos con eso, de que no hay nada que festejar, de que nos hace falta un hijo, quedamos con una silla vacía en nuestros hogares”, mencionó.

Aunque disfruta de sus dos hijos, en el corazón y mente de Nora siempre le hará falta Fernanda.

𝗠𝗮𝗱𝗿𝗲𝘀 𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝘂𝗻 𝗺𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗺𝗼𝘁𝗶𝘃𝗼

La lealtad al colectivo es inquebrantable y, a pesar de que ya logró darle descanso a su hija, Nora Lira mantiene su apoyo al resto de las integrantes y en cada trabajo de búsqueda está presente.

“Sigo aquí porque desde que yo empecé en esta lucha me he dado cuenta del hambre que tiene la ciudadanía de un cambio y porque es una lucha que debo seguir, pese a encontrar ya a mi hija, porque debo hacer algo por esa gente”, agregó.

El grupo de las Rastreadoras de Ciudad Obregón se fundó en mayo del 2019 y al momento tienen un registro de más de 150 cuerpos encontrados en fosas clandestinas, localizadas en todo el municipio.

En los últimos años las desapariciones forzadas en Cajeme han aumentado y las Rastreadoras, junto con las Guerreras Buscadoras, se han dado a la tarea de buscar a las personas que se fueron sin dejar rastro.

Información de Antonio Saba.