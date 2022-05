Guaymas, Sonora.- Familiares de la señora María Elvia Corral Lozano, solicitan la ayuda de la ciudadanía para encontrarla después de que desapareciera desde la tarde del lunes.

María Elvia, tiene 49 años de edad, es de tez morena clara, cabello castaño claro y corto, es de estatura baja y complexión delgada.

Su hija se encuentran sumamente preocupada pues desde alrededor de las 19:00 horas del lunes no sabe de su paradero y teme sea víctima de algún delito.

Cualquier información que ayude a encontrarla se puede comunicar al 911.

En redes sociales su hijo hizo la siguiente publicación para pedir ayuda:

«Amigos de Facebook , ella es mi mamá su nombre es: MARIA ELVA CORRAL LOZANO. Pido de su ayuda para poder encontrarla, no se nada de ella desde el día de ayer lunes a las siete de la tarde😞, cualquier información es de mucha ayuda, no tengas miedo de ayudarme, si quieres que sea anónima tu información así lo mantendré, solo pido que si sabes algo de ella me lo hagas saber, te lo pido con el corazón en la mano».

«Mi mami tiene 49 años, sus ojos son grandes, tez morena clara, cabello castaño claro cortito, es chaparrita complexión delgada».

«Mi mami no se iría sin avisar , ella no nos dejaría solas. ayúdame a encontrarla por favor». 🙏

Es mi todoooooo me siento tan destrozada😭😭