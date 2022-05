Agua Prieta, Sonora.- Una verdadera pesadilla que no termina es la que esta viviendo una madre de familia aguapretense, luego de que su hijo fuera baleado impunemente por elementos de la Guardia Nacional y ahora niegan entregarle del cuerpo de su hijo.

La pesadilla inicio el martes 17 de mayo minutos depuse del medio día, cuando una unidad oficial de la Guardia Nacional persiguió a balazos un automóvil de la marca Toyota línea Camry, en color blanco por calles del centro de la ciudad, en dicho auto viajaba como copiloto, Luís Fernando Lara Chávez, quien recibió dos de esos disparos en su cuerpo, uno de ellos, a la postre fatal, en su cabeza.

Fueron 8 largos días de sufrimiento, al ver a su hijo postrado en una cama de hospital luchando por su vida, batalla que finalmente perdió, Luís Fernando ya descansa en paz.

Sin embargo, su madre sigue sufriendo, ahora por la ineficacia, corrupción y falta de humanidad de autoridades federales que en su afán de proteger a los asesinos uniformados, ahora niegan la entrega del cuerpo para brindarle cristiana sepultura.

Bajo pretextos y argucias legales, la señora debe hacer tramites innecesarios en el mismo hospital, FGR y la delegación de Derechos Humanos, como decimos coloquialmente, la traen en vueltas, intentando obligarla a que retire la denuncia.

Hasta este momento, no se conoce la situación legal de quienes accionaron sus armas de fuego en contra de un vehículo particular, sin ser agredidos con anterioridad, se desconoce si están detenidos o simplemente fueron enviados a otro estado de la republica para esconderlos.

Lo que si se sabe, y esta comprobado, es que no se encontraron elementos de prueba de la comisión de un delito, en el auto baleado, no hay pruebas de que el hoy fallecido cometiera un delito tan grave como para ser “sometido” a punta de balazos, en otras palabras, legalmente era una persona inocente.. No pudieron probar lo contrario.

Fue la misma madre de familia quien hizo un llamado al Gobernador del Estado a que tome cartas en el asunto para evitar que este crimen quede impune, “que la justicia caiga sobre los responsables, es lo único que pedimos por favor Dr. Durazo ayúdennos, que no queden libres” mencionó entre lagrimas vía telefónica.

Con información de La Bartolina de Agua Prieta