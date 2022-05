Clienta que empleados desaparecieron sus pertenencias en la tienda Ley Centro

Guaymas, Sonora.- Una vecina guaymense fue víctima de un robo en el área de lockers, de la tienda Ley del sector Centro de Guaymas, de donde desaparecieron sus pertenencias, en hechos ocurridos durante la mañana del lunes, en la tienda situada sobre la avenida Serdán, entre calle 18 y 19.

La víctima denunció que al ingresar a la tienda dejó sus pertenencias en el área de lockers, pero al salir se llevó la sorpresa de que ya no estaban, por lo que se dirigió a la gerencia, pero no le resolvieron nada, aparte de que no quisieron revisar las cámaras de video-vigilancia del establecimiento.