Niño de 5 meses de nacido recibe un impacto de bala en al cabeza

Chicago.- Una niña de 5 meses fue asesinada a tiros mientras estaba en la parte trasera de un automóvil en un vecindario del lado sur de Chicago.

La bebé, que fue identificada como Cecilia Thomas, recibió un golpe en la cabeza el viernes por la noche cuando se dispararon desde otro vehículo en el vecindario de South Shore, según la policía y la oficina del médico forense del condado de Cook.

Cecilia fue llevada a un hospital donde murió más tarde.

Un hombre de 41 años en otro vehículo estaba en buenas condiciones en un hospital después de sufrir una herida de bala cerca de su ojo, dijo la policía de Chicago, informó The associated Press.

No se han realizado arrestos, y las autoridades no han proporcionado detalles sobre qué condujo al tiroteo o cómo sucedió. La policía dijo el sábado que no tenían ninguna actualización.

El bebé se encuentra entre las víctimas más jóvenes de la violencia armada en Chicago.

Habría cumplido 6 meses en cuatro días, según Natalia Derevyanny, portavoz de la Oficina del médico forense del condado de Cook.

Hasta el 19 de junio, el Departamento de Policía de Chicago había registrado 282 homicidios en lo que va del año, por debajo de los 316 registrados durante el mismo período en 2021.

Al igual que muchas otras ciudades de los Estados Unidos, Chicago reportó un aumento dramático en los homicidios el año pasado.

Los 797 homicidios en la tercera ciudad más grande del país en 2021, la cifra más alta de Chicago en cualquier año en un cuarto de siglo, eclipsaron la cuenta de Los Ángeles en 400 y el total en Nueva York en casi 300.

El respondedor de crisis Andrew Holmes, quien habló con la madre de Cecilia, expresó su enojo con el tirador y dijo: «no deberías dormir por la noche» e instó a la persona a entregarse.

Acabas de quitarle la vida a este bebé. Este bebé era un bebé, este bebé no te hizo nada”, dijo.