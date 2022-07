En EEUU, frente a la costa de California, dos chicas que navegaban en kayak casi se convierten en el almuerzo de una ballena jorobada que estaba cazando un banco de peces. El momento fue captado en video, no solo por testigos presenciales, sino también por las propias chicas.

El gigante marino surgió de repente de las profundidades exactamente en el lugar donde navegaba el bote: las mujeres quedaron atrapadas en la boca de la ballena.

Pero al animal no le gustaron las personas y después de unos segundos las escupió.

Afortunadamente, no hubo víctimas. Cabe destacar que incluso una ballena tan grande no puede tragarse a una persona, pues su garganta es demasiado pequeña para ello. De hecho, por esta misma razón se alimenta de peces. Sin embargo, debido a la fuerza de su mandíbula podría haber lesionado a las jóvenes.

