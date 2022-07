Niños que sufrieron abusos durante años fueron violados por su nueva familia

Los niños Turpin son 13 hermanos que fueron recluidos durante años por sus padres biológicos y cuyo caso de maltrato infantil y cautiverio fue descubierto en 2018.

Ahora se dio a conocer que seis de ellos fueron colocados en un hogar de acogida donde también sufrieron un episodio de abuso, incluido el abuso sexual, emocional y físico, y su agencia de cuidado de crianza de California, EU, ignoró los informes, dijo a HLN un abogado de dos de los menores.

De acuerdo con CNN, Elan Zektser comentó que la familia obligó a los niños a revivir lo que pasaron durante horas.

Las quejas alegan que la agencia de cuidado de crianza ChildNet Youth and Family Services fue negligente en el cuidado de los niños, pues sabían que los padres de crianza no eran aptos y «tenían un historial previo de abuso físico y emocional y negligencia de niños que habían sido puesto a su cuidado», sin embargo, no actuaron sobre esa información.

Una de las demandas, que indica que los menores permanecieron con esa familia durante tres años, alega que la agencia de cuidado de crianza fue «en contra del consejo de algunos de sus propios empleados» al colocar a los niños Turpin en ese hogar de crianza.

El abogado Zektser comentó:

Absolutamente me rompió el corazón por estos niños que después de sentir que fueron salvados, después de finalmente sentir que alguien estaba allí para ellos, fueron colocados en otra casa de los horrores…Al hablar con mis clientes, indican que el abuso que ocurrió en este hogar de acogida fue en cierto modo peor que el abuso que habían soportado toda su vida».

NIÑOS TURPIN FUERON VÍCTIMAS DE MALTRATO

En las demandas se mencionó que los padres de crianza y su hija adulta abusaron de los seis niños Turpin, quienes los golpearon en la cara con sandalias, tiraron de sus cabellos y los golpearon con un cinto.

Además, también alegaron que fueron obligados a comer grandes cantidades de alimentos y a comer su propio vómito.

La demanda alega que los padres adoptivos les dijeron que «no valían nada y que deberían suicidarse» .

Zektser dijo que los niños de Turpin hablaron sobre lo que estaba sucediendo en el hogar de acogida, pero «muchas veces, los empleados de la agencia de acogida no los escucharon, los callaron».

El defensor de los Turpin añadió que se realizaron algunas visitas domiciliarias en el hogar de acogida, pero que a menudo a los reporteros obligatorios no se les permitía entrar y se reunían con los niños en un porche al aire libre «donde sabían que sus conversaciones estaban siendo grabadas en video por la familia de acogida».

Los padres adoptivos y su hija fueron arrestados en marzo de 2021 luego de una investigación del Departamento del Sheriff del condado de Riverside por cargos de encarcelamiento falso y crueldad infantil, entre otros, según las demandas. Los niños fueron sacados de su casa.

Cabe recordar que David y Louise Turpin, los padres biológicos, fueron sentenciados a 25 años de prisión cada uno en 2019 tras declararse culpables de mantener cautivos y torturar a sus 13 hijos, que tenían entre 2 y 29 años.