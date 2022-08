"El Choche" será galardonado en el gran Premio de Libertad de Prensa en España

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) otorgó el Gran Premio a la Libertad de Prensa «in memoriam» a los 13 periodistas mexicanos asesinados desde octubre pasado hasta la fecha, al anunciar a los ganadores de los premios a la Excelencia Periodística 2022.

Los trabajos premiados, seleccionados entre más de mil postulaciones, incluyen a periodistas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

La entrega de premios se realizará durante una ceremonia especial que se llevará a cabo el 28 de octubre en Madrid durante la 78 Asamblea General de la SIP.

«El ejercicio del periodismo es un trabajo riesgoso, pero en ningún lugar de nuestra América lo es tanto como en México. Este premio póstumo a 13 colegas que dieron la vida por informar verazmente es más que merecido», afirmó la presidenta de la Comisión de Premios de la SIP, Leonor Mulero.

Los galardonados a título póstumo con el Gran Premio a la Libertad de Prensa este año son Sheila Johana García Olivera, Yessenia Mollinedo Falconi, Luis Enrique Ramírez, Armando Linares, Juan Carlos Muñiz, Jorge Camero, Heber López Vásquez, Roberto Toledo, Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, José Luis Gamboa, Alfredo Cardoso Echeverría y Fredy López Arévalo.

Del asesinato de Antonio de la Cruz, aún nada; solo se sabe que fue planeado

En cuanto a los trabajos que recibirán los Premios a la Excelencia Periodística, Mulero señaló que «representan la razón de ser del periodismo como instrumento esencial para informar y educar al público, así como para denunciar a los males de la sociedad».

El primer premio en cada categoría consiste en un diploma, además de 2 mil dólares. Además, hay menciones honoríficas en cada categoría.

Los ganadores de los premios del concurso Excelencia Periodística de la SIP 2022 son los siguientes:

CARICATURA (Patrocinado por El Comercio, Lima, Perú)

«Ordenan detener a Sergio Ramírez», Ignacio Villamil, El Tiempo (Colombia).

COBERTURA DE NOTICIAS EN INTERNET (Patrocinado por Infobae)

«Cruzar la frontera», Javier Alexander Macías, Manuel Saldarriaga, Juan Sebastián Carvajal, Tobías Mira Aristizábal, El Colombiano (Colombia).

COBERTURA NOTICIOSA (Patrocinado por Grupo Opsa, San Pedro Sula, Honduras)

Erupción La Palma, Colectivo, Agencia EFE, (España).

ENTREVISTA (Patrocinado por El Tiempo, Bogotá, Colombia)

«Marty Baron: Es muy peligroso que la gente crea que ya conoce todas las respuestas», Milagros Leonor Asto Sánchez, El Comercio, (Perú).

CRÓNICA «OLIVER F. CLARKE» (Patrocinado por The Gleaner, Kingston, Jamaica)

«Los niños que andan solos», Carlos Arturo Albino, Noticias RNC Televisión, (Colombia).

DERECHOS HUMANOS Y SERVICIO A LA COMUNIDAD: (Patrocinado por Debate Media, Culiacán, Sinaloa, México)

«El reto tras la masacre», Colectivo, Divergentes, (Nicaragua).

FOTOGRAFÍA (Patrocinado por La Prensa Gráfica, San Salvador, El Salvador)

«Las Heridas de Sendero Luminoso: la matanza de Lucanamarca», Ernesto Benavides, Agencia France Presse, (Perú).

INFOGRAFÍA (Patrocinado por Clarín, Buenos Aires, Argentina)

«Telescopio Espacial James Web. Una nueva era de exploración», Colectivo, El Tiempo, (Colombia).

OPINIÓN (Patrocinado por El Mercurio, Santiago, Chile)

«Cuba es una dictadura», Abraham Jiménez Enoca, Gatopardo, (México).

PERIODISMO DE DATOS (Patrocinado por Grupo de Comunicaciones Corripio, Santo Domingo, República Dominicana)

«A dónde va mi pensión», Proyecto Colaborativo (Distintas Latitudes, Aristegui, Cuestión Pública, Sudaca, La Pública, Poder, Interferencia de Radioemisoras UCR, La Voz de Guanacaste, Concolón, El Economista, Sudestada y Expansión).

PERIODISMO EN PROFUNDIDAD (Patrocinado por La República, Lima, Perú)

«Pandora Papers», Investigation Partnership de International Consortium of Investigative Journalists y más de 40 medios asociados de América Latina y el Caribe, Norteamérica y España.

PERIODISMO SOBRE MEDIOAMBIENTE «ROBERTO EISENMANN JR.» (Patrocinado por La Prensa, Ciudad de Panamá, Panamá)

«Ríos muertos. Cicatrices de la minería en el sur de Perú», Colectivo, Seminario en la Mira, Diario Viral, Convoca y Connectas, Perú y Colombia.

PERIODISMO SOBRE SALUD (Patrocinado por Robert Stempel College of Public Health & Social Work, Universidad Internacional de la Florida, Miami, Florida)

«Cuidados paliativos: a medicina que alivia a dor», Colectivo, CNN, (Brasil).

PERIODISMO UNIVERSITARIO (Patrocinado por Consejo Latinoamericano de Acreditación de Periodismo y Comunicación (CLAEP) Miami, Florida)

«Poder Desconocido», Colectivo, Conexión Externado, (Colombia).