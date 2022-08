Muere marino guaymense que dio su vida por salvar a una familia en la Costa de Hermosillo

Guaymas, Sonora.- Un valiente elemento de la Secretaría de Marina – Armada de México, originario de Guaymas, dio su vida por salvar a una familia en situación de riesgo por las inundaciones registradas en la Costa de Hermosillo.

El elemento responde al nombre de Jorham, de 21 años de edad, quien perdió la vida ahogado cuando realizaba las labores de rescate.

Mediante redes sociales su familia lamentó la tragedia y su padre escribió el siguiente mensaje:

«Dicen que cuando los padres mueren quedas huérfano, pero cuando un hijo muere, no hay descripción. Como me estás doliendo, Dios te guarde mi niño. Me alienta saber que mi hijo fue muy querido en su corto paso por esta vida».

Descanse en Paz