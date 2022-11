Natanael Cano critica el sistema educativo en México

Los Ángeles, California.- Al parecer, Natanael Cano no deja de verse metido en la polémica, pues recientemente lanzó fuertes comentarios en contra del sistema educativo que se imparte en México.

Asimismo, responsabilizó a los padres de familia de que sólo obligan a sus hijos a estudiar lo que calificó de “cosas insignificantes en un mundo tan difícil”.

Fue en las historias de su cuenta oficial de Instagram donde el cantante de los llamados corridos tumbado publicó que al final educan a niños y jóvenes para un mundo inexistente, que los educan para que sean empleados.

“Dejen de educar a sus hijos para un mundo que no existe ya. Dejen de educar a sus hijos para ser empleados. Dejen hacer a sus hijos lo que les apasiona y no estudiando cosas insignificantes en un mundo tan difícil. La educación está en la casa, en la familia”.

También dijo que a él le ha ido bien porque optó por estudiar en “la escuela de la vida”, y argumentó que no ocupa un título universitario para desarrollar la capacidad.

“Yo me cansé del sistema tan viejo y tan perdido en el que estaba estudiando, y me puse a estudiarme a mí mismo, y aquí sigo. La escuela de la vida no falla ni termina”, señaló.

Finalmente, saludó a quienes fueron sus profesores: “Saludos a mis ex maestros, que yo sé que me ven por ahí”.