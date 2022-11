Mueren dos jóvenes al caer en una coladera destapada

Dos jóvenes, de 15 y 23 años, quienes iban acompañadas de su papá, murieron luego de caer en una coladera que se encontraba destapada a las afueras de la estación del Metro Velódromo, en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros informes, las chicas eran hermanas y se dirigían al concierto de la banda Zoé en el Palacio de los Deportes cuando cayeron en el pozo en el paso peatonal de Viaducto y Añil. Se presume que ambas murieron ahogadas.

El registro de aguas negras al que cayeron las jóvenes se ubicaba a escasos metros del puente que conecta con la estación Velódromo, la más cercana al recinto al que se trasladaban ambas víctimas de este fatal incidente.

Primeras versiones apuntan a que una de las jóvenes cayó en la coladera, presumiblemente debido a la falta de alumbrado en la calle.

Posteriormente, su acompañante intentó ayudarla, pero de igual forma cayó al foso de aguas negras y basura.

“De haber sabido no les hubiera comprado sus boletos. Yo necesito verlas, saber qué les pasó, no me dejan pasar los policías en el retén, sólo quiero verlas. Por favor, son mis hijas”, dijo su madre.

Se detectó también que en ese trayecto hay varias coladeras destapadas, presumiblemente porque es común el robo de las tapas metálicas del sistema de desagües.