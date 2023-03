Muere motociclista en brutal accidente tras 20 días de haberse unido en matrimonio

El bicker Ivan Espinoza, falleció durante la madrugada del sábado en un accidente donde se impactó contra una patrulla, a 20 días de haberse unido en matrimonio con su gran amor Teresa.

El 26 de febrero, día que se casó realizó un recorrido por las principales calles de #Obregón junto a su esposa en su moto acompañado de más compañeros bickers.

“Nuestro tiempo juntos terminó, pero ese amor y felicidad tan grande que me diste todos estos años, nunca lo olvidaré, eres y serás mi chinito hermoso, te recordaré como siempre fuiste, alegre, decidido y muy feliz.

Cumplimos muchas de nuestras metas juntos, y las que nos faltaron las haré por los dos, me dejas en esta vida sin tu alegría, ahora necesito que me mandes todas tus fuerzas para seguir adelante en un mundo donde ya no estás, dónde ya no escucharé tu voz y dónde jamás me amaran de la misma forma.

Espero coincidir en otra vida contigo y seguir rodando hasta el fin de mundo. Te amo mucho mi chinito hermoso”, compartió su viuda.

El joven está siendo velado en la funeraria Hernández.

Descanse en Paz 🕊