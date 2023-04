Joven que perdió a su familia en accidente pide a viajeros que tomen sus precauciones

San Luis Río Colorado, Sonora.- Joven que perdió a su familia en accidente en carretera de Sonora, pide a los vacacionistas que tomen precauciones para llegar sanos y salvos a su destino.

Jhobanny Flores es hijo y hermano de las cuatro personas que perdieron la vida en un accidente automovilístico sobre la carretera Caborca-Sonoyta, dejó este mensaje en sus redes sociales:

«Me siento destrozado totalmente, el día de hoy perdí a 4 seres maravillosos en un accidente automovilístico entre Caborca y Sonoyta los cuales se dirigían a pasar unas vacaciones a Ensenada, no hay palabras para describir este hecho, aun no lo creo, hace 2 días estaba chismeando con mis 2 hermanas por facebook y hoy ya no están.

Mi ama todos los días marcaba para saber como estábamos y mi apá igual, no sé realmente cuáles fueron los hechos del accidente pero quiero hacer mucho énfasis en dejarles un consejo a todas esas personas que manejamos un automóvil.

Si estás cansado deja el volante o descansa un poco, si estás tomado pasa el volante a otra persona, si estás bajo el consumo de alguna droga de igual forma piensa un poco en los demás familiares de las personas a las que puedes dañar, esto se los digo y más ahorita que empiezan las vacaciones y Semana Santa, no pienses que por ir despacio no vas a llegar a tu destino, hagamos mas conciencia al momento de manejar por qué ami nada ni nadie me podrá regresar a mis seres queridos.