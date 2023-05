Madre entierra a su hijo en pleno Día de las Madres por una negligencia en el IMSS Guaymas.

Guaymas, Sonora.- El peor día de madres vivió mujer guaymense al sepultar a su hijo tras sorpresiva mal que acabó con su vida.

Sonia R., denunció negligencia en el IMSS Bienestar donde personal médico no hizo mucho por salvar la vida de su hijo, Carlos C.R.

Relató que el ocho de mayo el joven de 29 años ingresó al hospital de la calle 12 por un dolor de espalda.

Ya había ido a consulta y no le encontraban qué tenía, no le dijeron nada hasta que agravó, relató.

El ocho de mayo solo lo pasaron a aislados y le dijeron que lo tenían que intubar, pero el aparato que tenía como que no estaba bien, algo pasó, recordó.

Mi hijo murió el nueve de mayo, todavía no se de qué fue, nunca me dijeron, lo enterré el diez de mayo, lamentó.

Mostró impotencia porque su hijo estaba sano y cuando se sintió mal fue con los doctores para curarse pero no le hicieron caso.

Es mucho dolor, no se puede explicar, que me lo pasaron a un cuarto aislado sin decir nada, aseveró.

Carlos era taxista, estaba casado y dejó en orfandad a un niño de ocho años de edad.

Según acta de defunción, habría fallecido por paro respiratorio el nueve de mayo.

Al parecer el joven sufrió problema cardiovascular que no fue detectado a tiempo cuando presentaba dolor intenso de espalda.

Yo pienso que lo de mi hijo fue negligencia, él fue por un dolor de brazo y no mejoró, le pusieron ese aparato que no estaba bien y se me murió, dijo.

10Compartió historia trágica para que otras personas no pasen por la misma situación en el IMSS Bienestar.