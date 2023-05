Menor de 13 años desaparecen después de ser arrojado a un canal por sus amigos

Madre del niño que fue arrojado abusivamente a un canal cercano a la comunidad de Ruiz Cortines No.1 en Sinaloa, clama ayuda de todas las personas que gusten sumarse a su búsqueda, ya que desde la tarde de ayer no ha podido ser localizado.

Los hechos sucedieron en el sifón que se encuentra adelante del campo Las Margaritas, a espaldas de la citada comunidad, perteneciente a Sinaloa municipio, a las 4 de la tarde del sábado, cuando el niño Ildefonso Garibaldi Berrelleza, de 13 años y a quien sus amiguitos le dicen «El Pepe», jugaba con otros.

Lugar al que llegó un joven de 22 años y tras amenazarlo con tirarlo al canal, este le suplicaba que no lo hiciera porque no sabía nadar, lo cual no le importó y terminó arrojándolo abusivamente.

La madre de «Pepe», la Sra Judith Berrelleza, desde entonces no ha parado ningún minuto en su búsqueda, y ha recibido el apoyo de Bomberos y Protección Civil, pero el niño no ha aparecido, por lo que se requiere de más buzos y personas que gusten apoyar en sí búsqueda.

Si alguien está interesado en apoyarla, y sumarse a la búsqueda, comunicarse a su teléfono (687) 182 3098.

El muchachito de la foto es Pepe, en el desfile del 20 de noviembre…