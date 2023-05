Rescatan a joven mujer que cayó a canal y estuvo a punto de morir ahogada

San Luis Río Colorado, Sonora.- Alejandro González narró en su cuenta de Facebook una historia que habla de la solidaridad; sucedió la mañana de este domingo en el ejido Cuernavaca, a un lado de Islas Agrarias.

Después de que se le descompuso su Pick Up se quedó a dormir en él. Por la mañana vio que a un canal cercano se cayó una unidad y adentro quedó una joven atrapada, a quien sacó del vehículo.

Mientras que los vecinos ayudaron para remolcar la unidad con un tractor, según nos comentó Alejandro, al entrevistarlo.

Así lo narró en su redes sociales:

“Uno no entiende por qué pasan las cosas el de arriba trabaja muy raro.

Se me descompuso mi Tacoma y dormí en él, no me explicaba y me lamentaba el estar ahí, las cosas no me han salido bien últimamente, de repente miré un carro que se fue al canal y entendí por qué me estaba ahí, no dudé en entrar y sacar a la muchacha que se estaba ahogando, tenía el cinturón y no podía ella salir, eres muy raro señor pero entendí tu mensaje.

Gracias por salvarme a mí; ella piensa que la salvé a ella. Gracias señor.”