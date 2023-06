Familiares buscan desesperadamente a una abuelita de 78 años que desapareció en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Desesperados, familiares de la señora María Isabel Amparano Reyes piden apoyo para localizarla.

Fue vista por última vez el pasado domingo a las 16:00 horas, tras salir a caminar, con rumbo al cerro Johnson.

Araceli Amparano, hija de la señora María Isabel, de 78 años, explicó que ayer a las 13:00 horas la familia se dio cuenta de que su mamá no estaba en su domicilio, el cual se ubica en el Fraccionamiento Los Ángeles.

Al empezar a buscar, una vecina les explicó que María Isabel había salido de su casa, con la intención de buscar su antiguo hogar, ubicado en la colonia Jesús García, pero ya no volvió.

Le dijo a una vecina que iba a ir a la casa donde vivíamos antes, hace muchos años como unos 30 o 40 años, que iba a ir a la colonia Jesús García; la vecina le dijo que para allá no había nada más que el puro cerro, pero ella le dijo que sí, y se fue.»

«Yo le marqué como a las 10:00 de la mañana y no me contestó, pero pensé que estaba afuera regando las matas; entonces como a la una me habla una de mis hermanas, que estaba ahí y que no estaba mi `amá´, que ya tenía tiempo esperándola y que se le hacía raro”, relató.

Al revisar el hogar se dieron cuenta de que su mamá había dejado el celular cargando y la cama tendida, señal de que probablemente no llegó a dormir, además de que sus anteojos estaban sobre la mesa.

Preocupadas, las tres hijas de “Doña Chabelita”, como le gusta que le digan, fueron a poner la denuncia en la Agencia Ministerial de Investigación Criminal del Estado y piden a la población que las ayuden a encontrarla.

La Fiscalía General de Justicia confirmó que hoy se tomó reporte del caso y se están llevando a cabo las acciones conducentes.

Algunos de los rasgos de María Isabel Amparano Reyes, es que es de estatura baja, tiene un aspecto encorvado e iba vestida con una bata.

Responde al nombre de “Chabelita”, o “Doña Isabel”, y fue vista por última vez en las faldas del cerro Johnson.

¿Dónde puedo comunicarme si veo a María Isabel Amparano Reyes?

Pueden comunicarse al 911 y/o llamar a los números 6622405580 y 6625739409