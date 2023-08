Mujer de 46 años descubre que fue robada cuando era bebé y ahora busca a su familia biológica

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que puso a disposición los recursos humanos e infraestructura necesarios para apoyar a Carmen Angélica Márquez, quien busca a sus padres biológicos o familiares, tras enterarse de que, cuando era bebé habría sido secuestrada de un domicilio de la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc.

En un comunicado, cinco días después de la difusión del caso, agregó que personal de la Dirección General de Comunicación Social contactó a la mujer para canalizar su caso a la Fiscalía de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto.

La autoridad añadió que el titular de la Coordinación, César Oliveros Aparicio y su equipo de trabajo “llevaron a cabo una audiencia para escucharla e iniciar la carpeta de investigación respectiva, a fin de establecer las posibles acciones para apoyarla en su objetivo”.

A sus 46 años, Angélica Márquez descubrió que pudo haber sido robada, en 1977, a una familia que vivía en la colonia Roma, para después ser puesta en adopción.

El pasado 28 de julio, contó su historia en TikTok que se hizo viral: “Me entero de que esto no es real. La persona que me ofreció con esta familia, mi familia adoptiva, él, junto con otro señor, me robaron, al parecer me robaron de una casa a la que se metieron a hacer sus fechorías, estaba yo ahí y me robaron”.

Márquez publicó la grabación con la intención de conocer a su familia biológica, y pidió que si a alguien le robaron a una niña en la colonia Roma en ese año, se comunique con ella.

En entrevista para El País, declaró que fue maltratada por su madre adoptiva y que sus adoptantes cancelaron su acta de nacimiento, por lo que no pudo tramitar su ingreso a la universidad, seguro médico ni pasaporte: “No tengo identidad”, lamentó.

¡Angélica aclaró: “Tampoco estoy segura de que esa sea la verdadera versión, pero al menos tengo que intentarlo”.