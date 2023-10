Perro pitbull salva a su dueño de ser asaltado

No cabe duda alguna que los animales son de los mejores amigos de las personas, y estos, harían lo que sea para protegernos, una prueba sólida fue captada por una cámara de seguridad, en donde se ve cómo un perro protegió a su dueño de un par de asaltantes que lo estaban acechando.

Gracias a la cámara de seguridad de unos edificios, se logró captar el momento en el que un par de asaltantes intentar robarle a un hombre que estaba paseando a su perro, esto, al observar al transeúnte solo, dan la vuelta y se posicionan junto a él.

Uno de ellos se baja de la moto y se acerca al joven, su perro, ante el inminente peligro, no duda y muerde al ladrón en el brazo, el cual, se aleja rápidamente y escapa en la moto con su compañero. Tras esta acción, el perro continúa jaloneándose; sin embargo, su dueño no suelta.

Debido a la baja calidad del video y la falta de información, se desconoce el lugar en donde esto sucedió, internautas no dudaron en felicitar al perro y considerarlo un héroe, haciendo viral al valiente can que no le importó ponerse en riesgo con tal de proteger a su dueño.

Con información de El Heraldo.