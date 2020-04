VIDEO: Abusivo sujeto casi mata a una mujer de 77 años para robarle una pizza

Tucson, Arizona.- Un sujeto cuya identidad aún se desconoce, golpeó con un tubo en la cabeza a una anciana de 77 años de edad, todo con la finalidad de robarle una de las 2 pizzas que la mujer cargaba en sus manos.

De acuerdo a los informes, los hechos sucedieron la tarde del pasado martes, justo en las afueras del restaurante de pizzas Petter Piper, lugar en donde la anciana fue brutalmente atacada.

Según los testigos, la mujer iba saliendo del lugar cuando el hombre se acercó en un carrito de supermercado, sacó un tubo, la golpeó en la cabeza y posteriormente se retiró del lugar con una pizza.

De manera inmediata la anciana regresó al restaurante hasta que familiares llegaron por ella, afortunadamente no requirió ser llevada a un hospital.

This 77-year-old woman was carrying two pizzas when she was attacked by a pipe-wielding man. He preyed on her for a PIZZA. @Tucson_Police say it happened at the Peter Piper off 12th & Ajo last week. Have info? Call 88-CRIME: https://t.co/JJohBPcuPqpic.twitter.com/NCUTqWZGvg

— Melissa Egan (@_MelissaEgan) April 28, 2020