Estafan a humilde bolero con billete falso de 500 pesos

León, Guanajuato.- En este mundo hay de todo, con la diferencia que siempre domina la gente de buen corazón, las personas de bien y que se conmueven ante el dolor ajeno o el abuso de unos cuantos, como fue el caso de la estafa de que fue objeto don Alfredo Villegas Gómez, un hombre de 68 años de edad, que se gana la vida como bolero.

Comenta en su historia — que se volvió viral en redes sociales — que el 24 de diciembre empezó a trabajar desde muy temprano en el lustre de calzado en la vía pública, buscaba lograr mayores ingresos para llevar una cena especial para su familia y pasar una Nochebuena más agradable.

Pero cuando llevaba 270 pesos de nueve clientes que había logrado – cobra 30 pesos la boleada de calzado – se paró un auto blanco frente a él y el conductor le dijo que le regalaría “de Christmas” la cantidad de 200 pesos.

Para ello, el supuesto hombre de “bien” sacó un billete de 500 pesos y don Alfredo le entregó de cambio los 270 pesos que había logrado, más 30 pesos que traía aparte, y así el “benefactor” se retiró.

Presuroso, el bolero tomó su cajón con implementos y cerró el negocio, para acudir

presuroso a comprar la cena para Nochebuena, solo para llevarse una no grata noticia: El billete de 500 pesos resultó falso.

GENTE DE BIEN

Luego que esta historia se volvió viral en redes sociales, una persona de Canadá se enteró de lo sucedido y contactó a un amigo de esta ciudad, le transfirió los 500 pesos y le pidió que fuera a entregárselos a don Alfredo.

“Vino esta persona a bolearse y él me preguntó que si me habían dado un billete falso, le digo yo sí, y me dice que una persona de Canadá pidió que me reembolsaran el billete, me dice, este si es original, le dije que le comentara a esta persona que Dios lo socorra, que le dé más a manos llenas, pero esta persona era de Canadá».