Estrangulan hasta su muerte a una mujer en el interior de su vivienda en la colonia Solidaridad

Hermosillo, Sonora.- Una mujer de 48 años de edad fue encontrada sin vida, a causa de asfixia por sofocamiento, en el interior del que fuera su hogar, situado en la colonia Solidaridad de esta ciudad capital, hecho que es investigado por personal especializado de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Su ex pareja sentimental dijo que tenía alrededor de 10 años que no la venía y que como no contestaba le contestaba la línea telefónica al hijo de ambos, de 15 años de edad, decidieron ir a buscarla.

De esta manera llegaron a la vivienda de las calles Bolsón de Mapimí, entre Sierra de las Huertas y Mojones, estuvieron tocando y como nadie abría, entraron a través de una ventana y se toparon con un cuadro desagradable.

De esta manera reportaron el caso a la línea de emergencias 911 y arribaron fuerzas policiacas y paramédicos de Cruz Roja, quienes certificaron que la mujer estaba sin vida, que al parecer la habían asfixiado en el piso de la recámara, además de que presentaba algunas quemaduras.

Peritos de la Fiscalía de Justicia procesaron la escena y ordenaron que el cierto fuera depositado en las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO).